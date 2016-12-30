Пензенцев предупреждают об опасности выхода на лед (видео)

По словам спасателей, рыбаки, промышляющие подледным ловом, подвергают себя большой опасности, сообщает телеканал «Экспресс».
Сотрудники МЧС предупреждают: пензенские водоемы таят смертельную опасность. В первую очередь, эту информацию стараются донести до тех, кто любит зимнюю рыбалку. Запретить подледную ловлю нельзя, а вот рассказать о существующих рисках — прямая обязанность спасателей. Например, под слоем снега лед имеет разную толщину, а местами могут быть промоины и полыньи.
В ходе профилактических рейдов пензенцам раздают специальные памятки с информацией о том, как не допустить ЧП, и как вести себя в критической ситуации.
«Соблюдайте меры безопасности! Не выходите на лед в ночное время. При переходе реки группами необходимо выдержать расстояние пять-шесть метров. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, в случае опасности можно его сбросить», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
Специалисты также рекомендуют особенно внимательно следить за детьми и не разрешать им выходить на лед водоемов.