В Кузнецке наградили талантливых детей
Кузнецкий центр детского и юношеского творчества отмечает юбилей
В пензенском драмтеатре прошла Губернаторская елка
Многодетные семьи Кузнецкого района получили подарки от депутата
В Пензе для юных хоккеистов устроили праздник на льду
Пензенцы закупаются к новогоднему столу
Пензенцев предупреждают об опасности выхода на лед
Представители Росгвардии в Пензе поздравили ветеранов в отставке
В Пензенской области решат вопрос с местами в больницах
Белозерцев наградил пензенских меценатов за благотворительность
все новости

В Пензенской области 695 полицейских будут охранять порядок на Новый год

30 декабря в 17:50 218 просмотров
, представителей общественных объединений и членов народных дружин будут охранять порядок в Пензенской области в новогоднюю ночь.

" data-title="В Пензенской области 695 полицейских будут охранять порядок на Новый год — Пенза-пресс, рунет за день">

695 сотрудников полиции и свыше 450 работников частных охранных организаций, представителей общественных объединений и членов народных дружин будут охранять порядок в Пензенской области в новогоднюю ночь.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«В новогоднюю ночь в 147 населенных пунктах региона запланировано 193 массовых мероприятия. Ожидается, что них примут участие около 50 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60