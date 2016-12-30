Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
«В новогоднюю ночь в 147 населенных пунктах региона запланировано 193 массовых мероприятия. Ожидается, что них примут участие около 50 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.
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В Пензенской области 695 полицейских будут охранять порядок на Новый год
30 декабря в 17:50 218 просмотров
695 сотрудников полиции и свыше 450 работников частных охранных организаций, представителей общественных объединений и членов народных дружин будут охранять порядок в Пензенской области в новогоднюю ночь.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.