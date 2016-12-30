Жительницу Пензы обманул интернет-знакомый (видео)

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Ждала дорогого подарка от нового знакомого из-за границы, а в итоге лишилась денег. 65-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенника, с которым общалась в интернете. Отказаться от презента настойчивого мужчины дама не смогла, он писал красивые письма и производил хорошее впечатление.

Жительнице Пензы 38-летний врач-стоматолог из Соединенных Штатов Америки написал первым на сайте знакомств. Одинокая женщина искала в интернете интересного собеседника, а нарвалась на мошенника. Правда, узнала об этом уже слишком поздно, сообщает телеканал «Экспресс».

Однажды мужчина написал, что купил даме в подарок дорогие часы и уже отправил посылку в Россию. Чтобы их получить, женщина должна только оплатить доставку.

«Оплатить нужно было срочно четыре с чем-то тысячи. Написано, что подарок придет в течение трех-пяти дней, с вами свяжется курьер, скажет куда подойти. Прошло пять дней, никакого звонка и подарка нет. Тогда я уже поняла, что это мошенники», — рассказала потерпевшая.

Это далеко не единственный случай, когда в преддверии новогодних праздников интернет-мошенники предлагают собеседникам приобрести товары с большой скидкой, либо обещают отправить подарок.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

«Как правило, мошенники действуют по уже отработанным схемам. Поэтому проверяйте любую заинтересовавшую вас информацию на предмет возможного обмана при совершении сделки», — сказал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Сотрудники полиции напоминают: прежде чем что-то купить в сети, следует детально изучить данные интернет-магазинов либо пользователей социальных сетей, которые занимаются коммерцией.