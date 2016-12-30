В пензенском драмтеатре прошла Губернаторская елка (видео)

, как радуются дети. Поэтому самым маленьким в преддверии Нового года достается больше всего подарков. Не забывают и тех , кто нуждается в особой поддержке — воспитанников детских домов , школ-интернатов и детей из семей , попавших в сложную жизненную ситуацию. Ежегодно они становятся главными гостями на Губернаторской елке , которая проходит в пензенском драмтеатре." data-title="В пензенском драмтеатре прошла Губернаторская елка — Пенза-пресс, рунет за день">

Счастье для взрослых — видеть, как радуются дети. Поэтому самым маленьким в преддверии Нового года достается больше всего подарков. Не забывают и тех, кто нуждается в особой поддержке — воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Ежегодно они становятся главными гостями на Губернаторской елке, которая проходит в пензенском драмтеатре.

Многие дети впервые оказались в областном драматическом театре. Традиционная Губернаторская елка собрала сотни юных пензенцев — воспитанников детских домов и интернатов, а также детей из малообеспеченных семей. Неизменно место ее проведения — фойе театра. Зато сюжеты каждый год разные. Дети провожают 2016-й и встречают 2017 год вместе с бабой-Ягой, ее дочкой, медведем и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Главное новогоднее представление губернии пришлось по душе каждому.

Под впечатлением от Губернаторской елки и министр регионального образования Александр Воронков. Хотя, самым запоминающимся для него по-прежнему остается новогоднее представление, на которое он попал в шесть лет.

«Ежегодно я принимал участие в новогодних представлениях с участием Деда Мороза, и, конечно же, мама сшила мне новогодний костюм. Я на всю жизнь запомнил, когда мне сшили плащ мушкетера, хорошую красивую шляпу с полями, я нарисовал себе усы, пришел на новогоднюю елку, а меня спрашивают: «Вы кот в сапогах?». Мне было немного обидно, но радостно все равно на душе от того праздника, который создают взрослые», — рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В продолжение новогодних чудес и сладких подарков на большой сцене юным пензенцам показали сказку «Щелкунчик» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».