Многодетные семьи Кузнецкого района получили подарки от депутата (видео)

Сильные женщины, хорошие мамы, образец жизненной мудрости и уверенности в завтрашнем дне. Такими восторженными эпитетами охарактеризовал многодетных мам Кузнецкого района депутат регионального Законодательного Собрания Ильдар Акчурин. К ним с новогодними подарками он приезжает третий год подряд, сообщает телеканал «Экспресс».
«Это достаточно смелый поступок, это высочайшая ответственность — воспитывать большое количество детей. Хочу пожелать вам в наступающем году радости. Дети — это, на самом деле, радость», — сказал Ильдар Акчурин.
Многие из приглашенных на прием женщин воспитывают пятерых и более детей.
«Самое яркое событие — это рождение ребенка шестого. Ему сейчас два месяца. Он родился в октябре», — поделилась многодетная мать с. Чибирлей Светлана Рахимова.
«Из запоминающихся — рождение ребенка. То, что в первый класс мы пошли. Семья дружная, мы все вместе. Праздники стараемся вместе справлять. Все — в ожидании Нового года, ждут подарки, ждут Деда Мороза», — сказала многодетная мать с. Михалино Ирина Шутихина.
Чем больше детей в семье, тем больше подарков получили женщины от Ильдара Акчурина. Некоторые из них ждут очередного прибавления в семействе в 2017 году.