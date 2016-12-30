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В Пензе в картинной галерее открылась выставка молодых художников (видео)

30 декабря в 20:35 184 просмотра
(0+). Творчество десятка авторов можно увидеть в комнатах современного искусства.

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В пензенской картинной галерее имени Савицкого открылась выставка картин молодых художников (0+). Творчество десятка авторов можно увидеть в комнатах современного искусства.

На выставке представлены картины разных жанров: от сюрреализма и кубизма до классической живописи. Организаторы выставки подчеркнули, что она создана для того, чтобы помочь молодым художникам заявить о себе, сообщает телеканал «Экспресс».

«Есть молодые художники, которые не могли попасть в пензенскую картинную галерею, не пускал их художественный совет, выставочный комитет, называли это полусамодеятельность, отходами. Теперь так не будет», — сказал директор «Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого» Кирилл Застрожный.

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