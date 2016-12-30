В Пензе в картинной галерее открылась выставка молодых художников (видео)

( 0+). Творчество десятка авторов можно увидеть в комнатах современного искусства." data-title="В Пензе в картинной галерее открылась выставка молодых художников — Пенза-пресс, рунет за день">

На выставке представлены картины разных жанров: от сюрреализма и кубизма до классической живописи. Организаторы выставки подчеркнули, что она создана для того, чтобы помочь молодым художникам заявить о себе, сообщает телеканал «Экспресс».

«Есть молодые художники, которые не могли попасть в пензенскую картинную галерею, не пускал их художественный совет, выставочный комитет, называли это полусамодеятельность, отходами. Теперь так не будет», — сказал директор «Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого» Кирилл Застрожный.