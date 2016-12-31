К такому выводу пришло Nikkei, пишет «Газета.ru». Эксперты опирались на свои расчеты, основываясь на данные о производстве и продажах последних моделей яблочной продукции.
Как отмечают источники газеты, это сокращение вполне ожидаемо.
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В 2017 году станут меньше продавать iPhone 7
31 декабря в 09:37 240 просмотров
В первом и втором квартале 2017 года Apple будет производить iPhone 7 и 7 Plus на 10% меньше.
К такому выводу пришло Nikkei, пишет «Газета.ru». Эксперты опирались на свои расчеты, основываясь на данные о производстве и продажах последних моделей яблочной продукции.
Как отмечают источники газеты, это сокращение вполне ожидаемо.
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