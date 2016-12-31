«Для Пензенской области 2016 год был во многом успешным и насыщенным событиями. Подводя его итоги, нужно сказать, что каждый из нас сделал немало хорошего для родного Сурского края, внес свою лепту в его благополучие и процветание.

Наша область прочно завоевала репутацию региона, вставшего на путь устойчивого экономического роста и развития, известного своими культурными традициями, трудовыми, творческими, спортивными достижениями и талантливыми людьми.

Впереди у нас — большие планы, множество интересных и важных проектов, инвестиционных и социальных программ. Нам еще немало предстоит сделать. И совместными усилиями мы добьемся того, чтобы наша Пензенская область уверенно шла к намеченным целям», — отмечено в поздравлении.

Также Валерий Лидин пожелал каждой пензенской семье счастья и достатка, здоровья и мирного неба над головой.