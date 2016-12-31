450 пензенский детей получили подарки от губернатора

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, новогодние мероприятие посетили 450 детей.

«Это отличившиеся в учебе, спорте и творчестве дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети из семей в трудной жизненной ситуации из всех муниципальных районов (городских округов) области и из школ-интернатов», — пояснили в пресс-службе министерства.

Поздравить их с наступающим праздником пришел министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В конце мероприятия дети получили сладкие Новогодние подарки от губернатора Ивана Белозерцева.