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Кувайцев проверил цены на предновогодних ярмарках

31 декабря в 13:12 180 просмотров

В Пензе в последний день уходящего года продолжают работать предновогодние ярмарки. Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил ярмарку на улице Попова.

По данным мэрии, там представлена продукция от аграриев из Каменского, Пензенского, Никольского, Малосердобинского, Лопатинского, Тамалинского, Белинского районов Пензенской области.

По словам начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольги Жовтяк, цены на товары перед Новым годом не выросли — остались прежними.

«Этот вопрос необходимо держать на контроле постоянно. Мы должны обеспечить жителей качественной продукцией местного производства по доступным ценам, тем более перед праздниками», — сказал Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/d3a/800_535_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/d3acf77a7b93f7688633f69ccfa8f222.JPG
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