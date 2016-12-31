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Создатель «Шерлока» рассказал, каким будет новый сериал

31 декабря в 14:44 214 просмотров
«Шерлок» Стивен Моффат рассказал, что новый сезон будет более мрачным, чем предыдущие, пишет «Газета.ru» со ссылкой на ET.

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Создатель британского сериала «Шерлок» Стивен Моффат рассказал, что новый сезон будет более мрачным, чем предыдущие, пишет «Газета.ru» со ссылкой на ET.

«Приятно заняться реальной историей. Один год назад выпустив спецсерию к Рождеству, мы сделали шаг назад в плане повествования. Мы наконец возвращаемся к истории, которую рассказываем, и это увлекательно», — цитируют журналисты его слова.

По его словам, комедийные и шутливые элементы в сериале останутся, но в целом весь сезон будет более мрачным, по сравнению с предыдущими.

«Я считаю, что он мрачнее. Тем не менее,… это все то же шоу. В нем все так же есть юмор и веселье», — пояснил он.
Однако, добавил Моффат, будет в картинах то, что по-настоящему удивит зрителей.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=SBMYafuob7U
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