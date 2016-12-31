, 306 комплектов наград , 206 стран участниц , 35 видов спорта. Летние Олимпийские Игры в Бразилии , без сомнения , главное спортивное событие 2016-го года. На играх в Рио-де-Жанейро честь российского триколора защищали 285 атлетов , 10 из них — представляли Пензенскую область." data-title="Главные победы пензенских спортсменов в уходящем году — Пенза-пресс, рунет за день">

10 тысяч 899 участников, 306 комплектов наград, 206 стран участниц, 35 видов спорта. Летние Олимпийские Игры в Бразилии, без сомнения, главное спортивное событие 2016-го года. На играх в Рио-де-Жанейро честь российского триколора защищали 285 атлетов, 10 из них — представляли Пензенскую область.

В олимпийском Рио пензенские спортсмены выступали в пяти видах спорта и завоевали 7 медалей: два «золота», три «серебра» и две «бронзы». Половину из них в копилку сборной региона положил Денис Аблязин. Он стал вторым в опорном прыжке и командном первенстве и третьим в упражнениях на кольцах.

«Самым тяжелым было то, что заставить себя сделать так, как умеешь и пытаться прыгнуть выше головы», — сказал Денис Аблязин.

«Вся подготовка этого четырехлетия была подчинена, чтобы он вышел на такой уровень спортивной формы, трудности упражнений, чтобы он мог конкурировать, естественно, с сильнейшими гимнастами мира. Что он, практически, и выполнил. Он не попал единственное в финал на вольных упражнениях, где тоже мог бы конкурировать с лучшими гимнастами мира Мотивация одна у него — он на сегодняшний день пока еще не Олимпийский чемпион. И возможность есть, и возраст позволяет. И я думаю — задача будет поставлена», — отметил Валерий Старкин, президент федерации гимнастики Пензенской области.

Еще три награды на играх в Рио завоевала гимнастка из Подмосковья Алия Мустафина, которая тренируется в Пензе под руководством Сергея Старкина — тренера Дениса Аблязина и защищает честь нашего региона. Она стала чемпионкой в упражнениях на брусьях, обладательницей серебра в командном многоборье и бронзы — в многоборье личном.

Седьмая медаль и вторая золотая на счету Анастасии Близнюк. В составе российской сборной по художественной гимнастике она стала чемпионкой в групповом многоборье.

«Наши спортсмены с Олимпийских игр привезли семь медалей. И это шестой результат среди регионов РФ. И мы понимаем, что это огромный труд», — подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Отчасти к Пензе можно приплюсовать и восьмую олимпийскую медаль — бронзу национальной женской сборной по водному поло, которая впервые готовилась к играм в нашем регионе в открытом бассейне училища олимпийского резерва. Тренировочный сбор в Сурской столице пошел команде на пользу. Впервые за 16 лет россиянки вошли в тройку призеров турнира.

«Эта тема надолго и вы должны понимать, о том что только планомерная работа позволит нам комплекс ГТО чтобы стал серьезной повседневной работой», — сказал министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский.

Спортивные итоги Пензенской области в 2016-м году традиционно подвели на олимпийском балу. Спортсменом года стал трехкратный олимпийский призер Денис Аблязин. Лучшей «Спортивной школой года» признали областную специализированную школу олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой.

Таким был уходящий год. В 2017-ом пензенские спортсмены вновь будут бороться за награды престижных мировых и европейских турниров. Пожалуй одним из главных событий станет «Кубок Конфедераций» — футбольный турнир среди лучших национальных сборных планеты, который примет Россия. Помогать организаторам в проведении соревнований будут пензенские волонтеры, сообщает ТРК «Экспресс».