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Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь

31 декабря в 16:40 198 просмотров
, который работает возле Алеппо, пишет «Газета.ru» со ссылкой на сайт ведомства.

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МЧС России подарило Сирии аэромобильный госпиталь, который работает возле Алеппо, пишет «Газета.ru» со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечено, что такой подарок был сделан по поручению президента России Владимира Путина. Вместе с госпиталем сирийской стороне передали медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы.

«Надеемся, что это будет весомым вкладом в дело оказания медицинской помощи Сирии и в дело защиты населения этой страны от чрезвычайных ситуаций», — сказал директор департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов.

Он и глава департамента здравоохранения Алеппо Зиад аль Хай Джаха подписали акт о безвозмоздной передачи этого объекта.

Зиад аль Хай Джаха, в свою очередь, поблагодарил россиян за такую помощь.

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