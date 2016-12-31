Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь

МЧС России подарило Сирии аэромобильный госпиталь, который работает возле Алеппо, пишет « Газета.ru » со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечено, что такой подарок был сделан по поручению президента России Владимира Путина. Вместе с госпиталем сирийской стороне передали медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы.

«Надеемся, что это будет весомым вкладом в дело оказания медицинской помощи Сирии и в дело защиты населения этой страны от чрезвычайных ситуаций», — сказал директор департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов.



Он и глава департамента здравоохранения Алеппо Зиад аль Хай Джаха подписали акт о безвозмоздной передачи этого объекта.

Зиад аль Хай Джаха, в свою очередь, поблагодарил россиян за такую помощь.