3 троллейбуса перегородят въезд на площадь Ленина в новогоднюю ночь

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По словам начальника управления ГОЧС Алексея Михайлова, в 22.00 на площади Ленина на въезде будут установлены три троллейбуса.

«Таким образом, во избежание несчастных случаев, мы ограничим нахождение на стоянке автомобилей. Кроме того, на Фонтанной площади будет организовано дежурство муниципальной пожарной части в количестве 2 единиц техники и пяти человек личного состава», - сказал он.