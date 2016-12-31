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Путин поблагодарил россиян за победы, доверие и понимание

31 декабря в 17:55 188 просмотров
, пишет ТАСС.

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Новогоднее видеообращение вышло в эфир на Дальнем Востоке, пишет ТАСС.

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед» , — сказал глава государства.

Он также поблагодарил россиян за победы и достижения, за понимание и заботу о России.

Президент попросил россиян стать в уходящую ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим.

«Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником», — цитируют журналисты его слова.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=RRlRoTFT_rc
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