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На Фонтанной площади в Пензе заработает электронный лабиринт

2 января в 10:10 382 просмотра

2 января на Фонтанной площади в Пензе пройдет спортивно-массовое мероприятие.

«В рамках мероприятия жители и гости города Пензы могут принять участие в работе электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования и «Веселых стартах», — сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Мероприятие, которое проводится в рамках Декады спорта и здоровья, начнется в 15.00.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/09c/1514_1136_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/09c60704b58c779fddd91fe47b15882a.jpg
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