«В рамках мероприятия жители и гости города Пензы могут принять участие в работе электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования и «Веселых стартах», — сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.
Мероприятие, которое проводится в рамках Декады спорта и здоровья, начнется в 15.00.
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На Фонтанной площади в Пензе заработает электронный лабиринт
2 января в 10:10 382 просмотра
2 января на Фонтанной площади в Пензе пройдет спортивно-массовое мероприятие.
«В рамках мероприятия жители и гости города Пензы могут принять участие в работе электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования и «Веселых стартах», — сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.