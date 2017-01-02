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В Каменке женщина рожала под бой курантов

2 января в 10:31 326 просмотров

Первой новорожденной в 2017 году в Пензенской области стала девочка.

Девочка родилась в 00.02 1 января в Каменском межрайонном родильном доме. Вторая новорожденная появилась на свет в 02.25 в Кузнецке.

«Младенцы и их мамы находятся в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя хорошо», — отметила главный-специалист эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Лана Романова.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в предновогоднюю ночь в Пензенской области родился 21 ребенок — восемь мальчиков и 13 девочек. Последней в 2016 году родилась девочка — она появилась на свет в Кузнецке в 22.30 31 декабря.

«По словам медработников, рождение первой именно девочки считается очень благоприятным знаком, свидетельствующим о том, что не будет военных действий. Год будет плодородным, богатым и мирным», — добавили в пресс-службе минздрава Пензенской области.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/2017/01/1/10380968
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