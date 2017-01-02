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Коммунальщики продолжают убирать снег с пензенских улиц

2 января в 11:41 218 просмотров
«Зеленое хозяйство» начали убирать снег с улиц Пензы.

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Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» начали убирать снег с улиц Пензы.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в настоящее время идет уборка снега у памятника Победы, тротуары обрабатываются противогололедными реагентами.

«Уборка снега с городских улиц в праздничные дни будет проводиться в обычном режима. С 3 января все городские службы заработают в полном составе», — отметили в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/gorod_ubirayut_ot_snega/
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