В Пензе устраняют последствия разрывов на сетях

Один из разрывов произошел у дома № 11 по ул. Свердлова. Утечку холодной воды удалось устранить, еще один разрыв устранят в течение дня, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.



По словам главного инженера Горводоканала Николая Грунтова, авария произошла из-за надлома старой чугунной трубы водопровода.



Другой разрыв произошел на улице и проезде Щербакова в Цыганском поселке. Начальник управления ГО и ЧС по городу Пензе Алексей Михайлов отметил, что многие дома и хозяйственные постройки были возведены здесь самовольно, без учета того, что под ними могут находиться инженерные коммуникации.



Мэр Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что на этот раз для устранения разрыва не пришлось ломать здания. За восстановление здания, самовольно построенного и разобранного для ликвидации последствий ЧП, отвечает его собственник, подчеркнули в пресс-службе мэрии.



«В праздничные дни, когда люди отдыхают, мы должны сделать все, чтобы свести коммунальные сбои к минимуму», — заметил Виктор Кувайцев.