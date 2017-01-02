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Мэр Пензы Виктор Кувайцев встретил день рождения на работе

2 января в 12:16 320 просмотров

2 января 2017 года главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву исполнилось 58 лет.

Друзья и коллеги поздравляют мэра в соцсети Facebook.

«Виктор Николаевич! От души! С Днем рождения! Счастливого личного нового года! Здоровья! Всяческих удач!!» — написала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

«Здоровья Вам для счастья и любви!!! С днем рождения!» — поздравил мэра главный редактор литературного журнала «Сура» Борис Шигин.

День рождения Виктор Кувайцев встретил на работе. Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, утром 2 января он вместе с вице-мэром Юрием Ильиным и начальном управления ГО и ЧС по городу Пензе Алексеем Михайловым выезжал на места коммунальных аварий.

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