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В Пензе полицейский стал свидетелем ограбления, стоя в пробке

2 января в 12:38 542 просмотра
, которого заметил, пока стоял в автомобильной пробке.

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Сотрудник УМВД России по Пензенской области помог задержать предполагаемого грабителя, которого заметил, пока стоял в автомобильной пробке.

Преступление произошло на ул. Калинина в Пензе. Потерпевшей оказалась жительница Пензы, возвращавшаяся около семи часов вечера домой с работы. К ней подошел незнакомец, толкнул ее в плечо и выхватил сумку, в которой лежал кошелек с деньгами, мобильный телефон, паспорт и банковская карта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщина погналась за злоумышленником, зовя при этом на помощь. Свидетелем произошедшего стал полицейский, который находился за рулем своего автомобиля и стоял в пробке. Он догнал убегавшего мужчина и затем передал его следственно-оперативной группе.

«Задержанный 37-летний житель Шемышейского района ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. В настоящее время он находится под стражей. По его словам, он приехал в Пензу из села Усть-Уза, чтобы найти работу, но безуспешно. В кармане у него оставалось 150 рублей, и, чтобы вернуться домой, он решился на преступление», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Расследование уголовного дела продолжается.

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