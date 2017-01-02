В Пензе полицейский стал свидетелем ограбления, стоя в пробке

Преступление произошло на ул. Калинина в Пензе. Потерпевшей оказалась жительница Пензы, возвращавшаяся около семи часов вечера домой с работы. К ней подошел незнакомец, толкнул ее в плечо и выхватил сумку, в которой лежал кошелек с деньгами, мобильный телефон, паспорт и банковская карта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.



Женщина погналась за злоумышленником, зовя при этом на помощь. Свидетелем произошедшего стал полицейский, который находился за рулем своего автомобиля и стоял в пробке. Он догнал убегавшего мужчина и затем передал его следственно-оперативной группе.



«Задержанный 37-летний житель Шемышейского района ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. В настоящее время он находится под стражей. По его словам, он приехал в Пензу из села Усть-Уза, чтобы найти работу, но безуспешно. В кармане у него оставалось 150 рублей, и, чтобы вернуться домой, он решился на преступление», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.



Расследование уголовного дела продолжается.