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В Пензенской области за два праздничных дня произошло 71 ДТП

2 января в 13:00 322 просмотра

За два праздничных дня — 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года — сотрудники ГИБДД оформили 71 материал ДТП с ущербом.

В результате этих ДТП никто не пострадал.

С 31 декабря по 1 января выявлено 1789 нарушений ПДД, 1101 нарушение зафиксировано в автоматическом режиме. 42 водителя задержаны за езду в пьяном виде. 17 нарушений допустили пешеходы, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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