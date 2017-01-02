В результате этих ДТП никто не пострадал.
С 31 декабря по 1 января выявлено 1789 нарушений ПДД, 1101 нарушение зафиксировано в автоматическом режиме. 42 водителя задержаны за езду в пьяном виде. 17 нарушений допустили пешеходы, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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В Пензенской области за два праздничных дня произошло 71 ДТП
2 января в 13:00 322 просмотра
За два праздничных дня — 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года — сотрудники ГИБДД оформили 71 материал ДТП с ущербом.
В результате этих ДТП никто не пострадал.