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В Бессоновском районе в магазине нашли паленую водку

2 января в 14:45 370 просмотров
, правительства региона и представители правоохранительных органов провели мониторинг предприятий торговли в Бессоновском районе.

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Сотрудники минсельхоза Пензенской области, правительства региона и представители правоохранительных органов провели мониторинг предприятий торговли в Бессоновском районе.

Мероприятие проходило в рамках «месячника» по борьбе с контрафактным алкоголем, сообщили в пресс-службе минсельхоза Пензенской области.

«В селе Александровка был выявлен факт реализации водки без лицензии, с признакам фальсификации акцизных марок. Изъято три бутылки фальсифицированного спиртного», — отметили в министерстве.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службе минсельхоза Пензенской области
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