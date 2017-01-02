Мероприятие проходило в рамках «месячника» по борьбе с контрафактным алкоголем, сообщили в пресс-службе минсельхоза Пензенской области.
«В селе Александровка был выявлен факт реализации водки без лицензии, с признакам фальсификации акцизных марок. Изъято три бутылки фальсифицированного спиртного», — отметили в министерстве.
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В Бессоновском районе в магазине нашли паленую водку
2 января в 14:45 370 просмотров
Сотрудники минсельхоза Пензенской области, правительства региона и представители правоохранительных органов провели мониторинг предприятий торговли в Бессоновском районе.
Мероприятие проходило в рамках «месячника» по борьбе с контрафактным алкоголем, сообщили в пресс-службе минсельхоза Пензенской области.