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В Кузнецке пройдет конкурс по лепке снеговиков

2 января в 15:02 270 просмотров
«Чудо-снеговик» пройдет в городе Кузнецке Пензенской области 4 января.

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Семейный конкурс «Чудо-снеговик» пройдет в городе Кузнецке Пензенской области 4 января.

Мероприятие состоится на двух площадках — возле МЭЦ «Юность» и в Западном микрорайоне. Начало — в 11.00, сообщает администрация Кузнецка.

«В конкурсе могут принять участие семейные команды из Кузнецка численностью от трех до семи человек. За час они должны будут создать снеговика высотой не ниже полутора метров. Из представленных работ жюри выберет лучшие», — добавили в пресс-службе.

Всех участников ждут новогодние призы, а финалисты получат — подарки. Фотографии лучших снежных скульптур планируется разместить в соцсетях.

«Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: (84157) 3−30−44, 2−56−52», — отметили в мэрии.

Фотография: www.youtube.com/watch?v=DyPC1mn8Was
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