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Пенсионер из Красноярска подтянулся 5825 раз

2 января в 15:51 980 просмотров

54-летний Николай Каклимов из Красноярска установил мировой рекорд в подтягиваниях.

За 12 часов мужчина подтянулся 5825 раз, а за шесть часов — 3811 раз, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Матч ТВ».

По словам рекордсмена, подтягивания — это его хобби, до выхода на пенсию он работал на алюминиевом заводе.

Фотография: скриншот видео – /www.youtube.com/watch?v=QwD432CIrPM
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