За 12 часов мужчина подтянулся 5825 раз, а за шесть часов — 3811 раз, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Матч ТВ».
По словам рекордсмена, подтягивания — это его хобби, до выхода на пенсию он работал на алюминиевом заводе.
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Пенсионер из Красноярска подтянулся 5825 раз
2 января в 15:51 980 просмотров
54-летний Николай Каклимов из Красноярска установил мировой рекорд в подтягиваниях.
За 12 часов мужчина подтянулся 5825 раз, а за шесть часов — 3811 раз, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Матч ТВ».