Пенсионер из Красноярска подтянулся 5825 раз

За 12 часов мужчина подтянулся 5825 раз, а за шесть часов — 3811 раз, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Матч ТВ».



По словам рекордсмена, подтягивания — это его хобби, до выхода на пенсию он работал на алюминиевом заводе.