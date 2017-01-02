Савин и Стрючков проверили, как медучреждения работают в праздники

Рабочий визит они начали с поликлиники больницы № 4, пообщались с пациентами в стационаре, осмотрели наркологическое и терапевтическое отделения, где идет ремонт. Все замечания пациентов главврач Андрей Водопьянов взял под личный контроль, сообщили в пресс-службе минздрава региона.



Затем Валерий Савин и Владимир Стрючков посетили поликлинику № 4. Здесь в понедельник принимали три врача, к ним записались 20 пациентов. После этого, члены правительства отправились в областной клинический центр крови.



«Во время праздников специалисты минздрава выезжают в подведомственные медучреждения для контроля за выполнением антитеррористических и противопожарных мероприятий, организации медицинской помощи», — отметили в минздраве.



Напомним, записаться к врачам специалистам можно с 2 по 6, а также 8 января по телефонам: 999−130 или 8−937−431−54−40 (для взрослых) и 990−130 или 8−937−412−60−29 (для детей) с 8.00 до 14.00. Вызов врача на дом осуществляется с 8.00 до 11.00.



«2−6 и 8 января в поликлиниках с 8.00 до 14.00 работают кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности», — добавили в пресс-службе минздрава.