В Городищенском районе ночью водитель сбил двух пешеходов

ДТП произошло в 00.50 1 января напротив дома № 10 по ул. Советской в с. Канаевка.



«Автомобиль «Киа», за рулем которого находился водитель 1985 года рождения, наехал на пешеходов. В результате ДТП был госпитализирован 33-летний мужчина. Женщина 1990 года рождения после полного медицинского обследования отпущена», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.



По данному факту проводится проверка.