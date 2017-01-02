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В Городищенском районе ночью водитель сбил двух пешеходов

2 января в 16:52 292 просмотра

В селе Канаевка Городищенского района Пензенской области произошло ДТП с участием пешеходов.

ДТП произошло в 00.50 1 января напротив дома № 10 по ул. Советской в с. Канаевка.

«Автомобиль «Киа», за рулем которого находился водитель 1985 года рождения, наехал на пешеходов. В результате ДТП был госпитализирован 33-летний мужчина. Женщина 1990 года рождения после полного медицинского обследования отпущена», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка.

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