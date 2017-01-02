В Пензе расследуют уголовное дело о живодерстве

Уголовное дело «по факту жестокого обращения с из хулиганских побуждений с применением садистских методов, в результате чего животное погибло» возбуждено 7 декабря по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Об этом сообщается в письменном ответе прокуратуры Пензенской области на обращение одного из волонтеров. Копия ответа за подписью начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, старшего советника юстиции Андрея Савельева опубликована в группе «SOS! Живодеры г. Пенза» в соцсети «ВКонтакте».



«В настоящее время по уголовному делу проведены компьютерно-техническая и биологическая экспертизы, изъяты системный блок, два сотовых телефона, ноутбук в целях закрепления следов преступления. Окончательное процессуальное решение по уголовному делу не принято», — отмечено в письме.



Напомним, 8 ноября сразу нескольким пензенским зоозащитникам в соцсети были присланы фотографии замученного котенка. Волонтеры утверждают, что к этому причастны 13-летняя школьница из Пензы и ее 16-летний друг, которых они называют последователями «хабаровских живодерок». После обращения в правоохранительные органы, полиция начала проверку по данному факту.



Как отмечают в прокуратуре, молодые люди не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.



«До момента совершения учащимся правонарушения, учебным заведением не выяснялись условия жизни и воспитания подростка, не изучались его личностные качества, обследование жилищно-бытовых условий семьи проведено лишь после того, как стало известно о совершенном противоправном деянии.



Факты неисполнения требований Федерального закона образовательным учреждением выявлены и прокурором Ленинского района г. Пензы», — отмечается в письме.



Прокурорами было внесено представление начальнику управления образования г. Пензы в целях устранения этих нарушений. В настоящее время оно находится на рассмотрении.



«Также установлено, что несовершеннолетняя Б. проживает отдельно от своего законного представителя — матери, в связи с чем, в КДН и ЗП Ленинского района г. Пензы направлена информация о привлечении матери к административной ответственно по ст. 5.35 КоАП РФ», — говорится в тексте письма.



Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Первомайского района г. Пензы и прокуратуры Пензенской области.