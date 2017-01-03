, который продолжает действовать на площади Ленина." data-title="Пензенцев приглашают на каток в центре города — Пенза-пресс, рунет за день">

Жители Пензы могут прийти на каток, который продолжает действовать на площади Ленина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, организован прокат коньков (работает с 11 до 21 часов), есть возможность выпить горячий чай.

В администрации отмечают, что на катке могут кататься как те, что уже уверенно стоят на коньках, так и начинающие.