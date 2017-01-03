Как сообщает пресс-служба мэрии, организован прокат коньков (работает с 11 до 21 часов), есть возможность выпить горячий чай.
В администрации отмечают, что на катке могут кататься как те, что уже уверенно стоят на коньках, так и начинающие.
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Пензенцев приглашают на каток в центре города
3 января в 11:10 232 просмотра
Жители Пензы могут прийти на каток, который продолжает действовать на площади Ленина.
Как сообщает пресс-служба мэрии, организован прокат коньков (работает с 11 до 21 часов), есть возможность выпить горячий чай.
В администрации отмечают, что на катке могут кататься как те, что уже уверенно стоят на коньках, так и начинающие.
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