В Пензенской области обнародованы подробности крупной аварии

В Пензенской области стали известны подробности крупной аварии в Белинском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, на трассе «Тамбов-Пенза» днем 2 января столкнулись три автомобиля. Врезались «ВАЗ-2108», которым управлял 22-летний молодой человек, «Рено-Сандеро» под управлением 38-летнего мужчины и «УАЗ-39623» (водитель 1973 года рождения).

По данным ведомства, пострадали водитель и четыре пассажира «Рено-Сандеро»: две женщины госпитализированы, одна пассажирка и двухлетний мальчик были осмотрены бригадой скорой помощи и отпущены.

Водитель и пассажир автомобиля «УАЗ-39623», 41-летняя женщина, отправлены в больницу. Водитель «ВАЗ-2108» осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен.

По факту аварии проводится проверка.

В целом, по данным Госавтоинспекции, за сутки выявлено почти 400 фактов нарушения ПДД, задержаны 20 пьяных водителей, оформлено 24 материала ДТП (без пострадавших).