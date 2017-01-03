Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил усилить работу по уборке снега с улиц и тротуаров, а также отвод воды с проезжей части.
Как сообщает пресс-служба мэрии, вывозится снег с территории памятника Победы, тротуары и мосты обрабатываются противогололедными материалами.
«Особое внимание уделяется уборке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов», — подчеркнули в пресс-службе.
Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dal_poruchenie_otvesti_vodu_s_proezzhey_chasti/
, а также отвод воды с проезжей части." data-title="Кувайцев поручил организовать отвод воды с дорог — Пенза-пресс, рунет за день">