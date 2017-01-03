В Пензе после жалобы вывезли мусор с ул. Московской
Пензецы недовольны плохим освещением у тюрьмы
В Пензе продлили время работы службы по вызову врача
ГИБДД предупреждает пензенцев о гололеде на дорогах
Ремонт разрушающегося дома на ул. Ударной невозможен без расселения
В Пензе водителям запретили справлять нужду в парке Победы
Известна дата начала работы МРЭО по новому адресу в Пензе
В Пензе набирает популярность видео танцующего Деда Мороза
Пензенцев приглашают на каток в центре города
Приводим тело в форму. Тренировка от «Пенза-Пресс»
все новости

Кувайцев поручил организовать отвод воды с дорог

3 января в 15:18 198 просмотров
, а также отвод воды с проезжей части.

" data-title="Кувайцев поручил организовать отвод воды с дорог — Пенза-пресс, рунет за день">

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил усилить работу по уборке снега с улиц и тротуаров, а также отвод воды с проезжей части.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вывозится снег с территории памятника Победы, тротуары и мосты обрабатываются противогололедными материалами.

«Особое внимание уделяется уборке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов», — подчеркнули в пресс-службе.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dal_poruchenie_otvesti_vodu_s_proezzhey_chasti/
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60