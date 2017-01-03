Белозерцев наложил мораторий на рост стоимости земли

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с инициативой снизить выкупную цену неразграниченных и находящихся в государственной собственности земельных участков, на которых находятся объекты недвижимого имущества.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, подписан соответствующий документ. Он вступил в силу 3 января.

Как отмечает губернатор, такие меры введены для уменьшения финансового бремени на бизнес. Теперь цена участков, расположенных в границе Пензы, определяется в размере 20-ти кратной ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 30% от кадастровой стоимости земельных участков.

Исключение составляют участки, на которых находятся индивидуальные жилые дома — 6% от кадастровой стоимости земельных участков.

Цена земельных участков, расположенных в районах Пензенской области, определяется в размере 10-ти кратной ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 15% от кадастровой стоимости земельных участков.

Исключение составляют земельные участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома — 4,5% от кадастровой стоимости таких земельных участков.