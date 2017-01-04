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В Пензенской области в новогоднюю ночь родился 21 ребенок

4 января в 10:27 314 просмотров
, появившихся на свет в 2017 году на территории региона.

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В пензенском министерстве здравоохранения рассказали о первых младенцах, появившихся на свет в 2017 году на территории региона.

«Малышка родилась в 0.02 в Каменском межрайонном родильном доме. По словам медицинских работников, рождение первой именно девочки считается очень благоприятным знаком, свидетельствующим о том, что не будет военных действий. Год будет плодородным, богатым и мирным», — отметили в ведомстве.

1 января в 2.25 в Кузнецком межрайонном родильном доме родилась девочка.

Последним ребенком, появившимся на свет в уходящем году на территории Пензенской области, также была девочка. Она родилась 31 декабря в 22.30 в Кузнецком межрайонном родильном доме.

В ночь 31 декабря в регионе родился 21 ребенок — 13 девочек и 8 мальчиков.

«Это прекрасные здоровые малыши. Младенцы и их мамы — в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя хорошо», — рассказала главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Лана Романова.

«Считается, что у новорождённых, которые появились на свет в новогоднюю ночь, сложится удивительная судьба. Они — прирожденные лидеры. Долгие годы они будут уверены, что вся новогодняя суета и елка с Дедом Морозом — исключительно в их честь», — добавили в ведомстве.

Специалисты министерства желают новорожденным и их мамам крепкого здоровья, мира, добра и спокойствия.

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