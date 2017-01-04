Больница им. Бурденко получила международный сертификат качества

Как сообщает региональный минздрав, официальный документ был получен 30 декабря.
В настоящее время пензенская областная клиническая больница им.
«Именно управление качеством является основой для создания эффективно функционирующей медицинской организации, позволяет наиболее оптимально использовать материальные и кадровые ресурсы, предусмотреть и предотвратить риски предоставления услуг ненадлежащего качества», — отметила и. о. главного врачам Пензенской областной клинической больницы им.
За год коллектив медучреждения проделал большую работу по разработке и пересмотру локальных нормативных актов.
«Были выделены основные процессы повседневной деятельности, определены критерии оценки их эффективности, разработана система мониторинга процессов», — пояснили в региональном минздраве.
По словам Ирины Фроловой, постоянное повышение качества предоставляемых услуг — стратегическое направление деятельности учреждения.
«И на этом пути сделан пусть первый, но очень значительный шаг», — отметила она.