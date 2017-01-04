Больница им. Бурденко получила международный сертификат качества

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Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко получила сертификат, который подтверждает, что система менеджмента качества, разработанная и внедренная в 2015—2016 годах в данном медучреждении, соответствует требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2008.

Как сообщает региональный минздрав, официальный документ был получен 30 декабря.

В настоящее время пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко является единственным обладателем таког сертификата на территории региона.

«Именно управление качеством является основой для создания эффективно функционирующей медицинской организации, позволяет наиболее оптимально использовать материальные и кадровые ресурсы, предусмотреть и предотвратить риски предоставления услуг ненадлежащего качества», — отметила и. о. главного врачам Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Ирина Фролова.

За год коллектив медучреждения проделал большую работу по разработке и пересмотру локальных нормативных актов.

«Были выделены основные процессы повседневной деятельности, определены критерии оценки их эффективности, разработана система мониторинга процессов», — пояснили в региональном минздраве.

По словам Ирины Фроловой, постоянное повышение качества предоставляемых услуг — стратегическое направление деятельности учреждения.

«И на этом пути сделан пусть первый, но очень значительный шаг», — отметила она.