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В Пензе задержали пьяного дебошира с молотком

4 января в 13:48 162 просмотра

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Пензе подозреваемого в избиении мужчины.

В дежурную часть УМВД по Пензе поступило сообщение о том, что на одной из улиц города происходит драка.

Группа задержания вневедомственной охраны Федеральной службы войск нацгвардии задержала 32-летнего мужчину. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в руках держал предмет, похожий на молоток.

«Злоумышленник был доставлен в отдел полиции № 1 управления МВД России по городу Пензе для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пензенской области.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=PnX5EOv9W0s
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