В Пензе задержали пьяного дебошира с молотком

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Пензе подозреваемого в избиении мужчины.

В дежурную часть УМВД по Пензе поступило сообщение о том, что на одной из улиц города происходит драка.

Группа задержания вневедомственной охраны Федеральной службы войск нацгвардии задержала 32-летнего мужчину. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в руках держал предмет, похожий на молоток.

«Злоумышленник был доставлен в отдел полиции № 1 управления МВД России по городу Пензе для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пензенской области.