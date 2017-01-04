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С 1 января все французы стали посмертными донорами органов

4 января в 14:56 272 просмотра
, касающийся донорства органов после смерти. Каждый гражданин страны автоматически становится донором, если не состоит в списке отказников.

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С 1 января 2017 года во Франции ступил в силу новый закон, касающийся донорства органов после смерти. Каждый гражданин страны автоматически становится донором, если не состоит в списке отказников.

Как сообщает Life, ссылаясь на газету The Guardian, тем французам, которые не хотят становиться донорами органов, придется просить о внесении их в специальный список. Заявление в уполномоченный орган можно отправить пока только заказным письмом. В настоящее время в списке — уже около 150 тысяч человек.

Другой вариант отказа от донорства — письменное заявление родственников, его пишут по факту смерти человека.

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