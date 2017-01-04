Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на CNN, мужчина совершил нападение на 11 детей.
По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.
41-летнего мужчину поймали, выясняются мотивы нападения.
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Китаец с ножом напал на детский сад — СМИ
4 января в 16:26 198 просмотров
Житель Китая, вооруженный ножом, напал на детсад в городе Пинсян.
Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на CNN, мужчина совершил нападение на 11 детей.
По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.
41-летнего мужчину поймали, выясняются мотивы нападения.
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