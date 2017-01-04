В Пензе ищут глухонемого подростка М. Замахина

«Приметы Замахина М. С. : на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, лицо без особых примет. Был одет: куртка болоньевая бордового цвета, пуловер серого цвета с рисунком в виде черепа впереди, футболка синего цвета с белыми полосами на груди, джинсы темно-синего цвета, ботинки замшевые темно-коричневого цвета», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Также подросток с собой имел темно-синий рюкзак, паспорт, iPhone и справку ВТЭК об инвалидности.

Информацию о подростке просят незамедлительно сообщать в ОМВД России по Пензенскому району по телефонам: 599302, 599316, 89991109879.