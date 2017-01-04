В Пензе график уборки дорог сдвинут в ночь из-за грядущего снегопада
В Пензе ищут глухонемого подростка М. Замахина
В Пензе увеличат число операторов в центре по вызову врача на дом
Больница им. Бурденко получила международный сертификат качества
В Пензенской области в новогоднюю ночь родился 21 ребенок
В Пензенской области тарифы ЖКХ вырастут на 4,5%
Не повторять ошибок. Трагедии 2016 года
В Пензе после жалобы вывезли мусор с ул. Московской
Пензецы недовольны плохим освещением у тюрьмы
В Пензе продлили время работы службы по вызову врача
все новости

Чижова: Замечаний к организации работы в больнице № 6 — нет

4 января в 17:20 272 просмотра

4 января замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова проверила работу клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина.

«Всего в лечебном учреждении на стационарном лечении по состоянию на сегодняшний день находятся 552 пациента. Медицинская организация — многопрофильная, ежедневно оказывает экстренную медицинскую помощь по профилю «травматология», — отметили в ведомстве.

Заведующий травматологическим отделением № 1 Владимир Миронов сообщил о том, что по состоянию на 1−2 января в отделение поступило порядка 110 человек, около 40 из них были госпитализированы.

«В основной массе наши пациенты получили сезонные травмы, то есть переломы ввиду погодных условий», — пояснил он.

По профилю «кардиология» в больницу было доставлено 42 пациента.

Оксана Чижова навестила пациентов, которые находятся на стационарном лечении в больнице. Они отметили высокий уровень квалификации врачей, заботливость и доброе отношение среднего и младшего медперсонала, качество питания, наличие необходимых лекарств, своевременность госпитализации и приезда бригад скорой помощи.

«Лечебное учреждение работает в плановом порядке, в стационаре — ситуация спокойная, медицинский персонал весь на рабочих местах. Замечаний к организации работы медицинской организации — нет», сказала замминистра.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/2017/01/4/15022817
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60