4 января замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова проверила работу клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина .

«Всего в лечебном учреждении на стационарном лечении по состоянию на сегодняшний день находятся 552 пациента. Медицинская организация — многопрофильная, ежедневно оказывает экстренную медицинскую помощь по профилю «травматология», — отметили в ведомстве.

Заведующий травматологическим отделением № 1 Владимир Миронов сообщил о том, что по состоянию на 1−2 января в отделение поступило порядка 110 человек, около 40 из них были госпитализированы.

«В основной массе наши пациенты получили сезонные травмы, то есть переломы ввиду погодных условий», — пояснил он.

По профилю «кардиология» в больницу было доставлено 42 пациента.

Оксана Чижова навестила пациентов, которые находятся на стационарном лечении в больнице. Они отметили высокий уровень квалификации врачей, заботливость и доброе отношение среднего и младшего медперсонала, качество питания, наличие необходимых лекарств, своевременность госпитализации и приезда бригад скорой помощи.

«Лечебное учреждение работает в плановом порядке, в стационаре — ситуация спокойная, медицинский персонал весь на рабочих местах. Замечаний к организации работы медицинской организации — нет», сказала замминистра.