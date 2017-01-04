В Пензе график уборки дорог сдвинут в ночь из-за грядущего снегопада

4 января в мэрии Пензы обсудили очистку тротуаров около крупных предприятий.

Как сообщает пресс-служба администрации, на совещании директор МУП «Пензадормост» Вчеслав Голохвастов доложил о том, как работает техника на дорогах.

«Приступили к посыпке проезжей части. Перекрестки и пешеходные переходы убираются вручную. Все работы идут в плановом режиме», — сказал он.

Мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на очистку тротуаров около крупных предприятий. Также он поручил сдвинуть график уборки дорог в ночь в связи с приближающимся снегопадом.

Также на совещании обсудили вопрос уборки елок, оставшихся после продажи.