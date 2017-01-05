Не проданные в Пензе елки увезли в зоопарк и храмы

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В Пензе проверили, соблюдают ли бизнесмены, торговавшие елками в предпраздничные дни, правила благоустройства.

Были проверены объекты на ул. Антонова, 7 и 47, Ново-Казанской, Конструкторской, Карпинского, Фурманова и пр. Строителей, 40.

«В целом, организаторы елочных базаров (победители аукционов) 31 декабря 2016 года привели в порядок территории, прилегающие к точкам продаж, — убрали мусор, вывезли оставшиеся елки в зоопарк, церковные организации для празднования Рождества», — отметили в пресс-службе мэрии.

Однако были и те, кто вел несанкционированную торговлю хвойными деревьями. Например, предприниматели на ул. Ленинградской, 8 не только нарушили правила торговли, но и бросили оставшиеся елки на контейнерных площадках.