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В Кузнецком районе «ВАЗ» сбил пешехода

5 января в 10:21 316 просмотров
«ВАЗ-2114» сбил пешехода.

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В селе Татарский Канадей Кузнецкого района Пензенской области «ВАЗ-2114» сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 4 января в 19.08 на ул. Центральной.

В результате ДТП пострадал один человек. По данному факту проводится проверка.

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