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Пензенцы проходили электронный лабиринт на Фонтанной площади

5 января в 10:48 300 просмотров

В Пензе на Фонтанной площади была организована работа электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования.

Как сообщили в мэрии города, участникам предлагалось за определенное время преодолеть лабиринт по трем дистанциям.

Всего около 140 пензенцев изъявили желание поучаствовать в спортивном мероприятии.

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