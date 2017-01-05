Как сообщили в мэрии города, участникам предлагалось за определенное время преодолеть лабиринт по трем дистанциям.
Всего около 140 пензенцев изъявили желание поучаствовать в спортивном мероприятии.
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Пензенцы проходили электронный лабиринт на Фонтанной площади
5 января в 10:48 300 просмотров
В Пензе на Фонтанной площади была организована работа электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования.
Как сообщили в мэрии города, участникам предлагалось за определенное время преодолеть лабиринт по трем дистанциям.
Всего около 140 пензенцев изъявили желание поучаствовать в спортивном мероприятии.
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