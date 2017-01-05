, что в полынью реки Суры в районе Сурского моста провалился мужчина и самостоятельно выбраться не в состоянии." data-title="Пензенец 1 января чуть не погиб, застряв в полынье — Пенза-пресс, рунет за день">

Утром 1 января в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение о том, что в полынью реки Суры в районе Сурского моста провалился мужчина и самостоятельно выбраться не в состоянии.

Спасатели бегом прибыли к месту происшествия в водолазных костюмах, подползли к полынье и вытянули мужчину из воды, поле чего на волокуше транспортировали по тонкому льду до берега.

На спасательной станции пензенца отогрели, напоили горячим чаем, после чего вызвали ему «Скорую помощь» и сообщили о произошедшем его родственникам.