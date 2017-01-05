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Пензенец 1 января чуть не погиб, застряв в полынье

5 января в 10:23 750 просмотров
, что в полынью реки Суры в районе Сурского моста провалился мужчина и самостоятельно выбраться не в состоянии.

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Утром 1 января в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение о том, что в полынью реки Суры в районе Сурского моста провалился мужчина и самостоятельно выбраться не в состоянии.

Спасатели бегом прибыли к месту происшествия в водолазных костюмах, подползли к полынье и вытянули мужчину из воды, поле чего на волокуше транспортировали по тонкому льду до берега.

На спасательной станции пензенца отогрели, напоили горячим чаем, после чего вызвали ему «Скорую помощь» и сообщили о произошедшем его родственникам.

Фотография: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/01/4/17350184
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