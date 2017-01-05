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Пензенцев приглашают на новогодние ярмарки за свежей продукцией

5 января в 11:59 214 просмотров
, на которых жители и гости города могут приобрести свежие фермерские продукты по доступным ценам.

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В Пензе работают новогодние и рождественские ярмарки, на которых жители и гости города могут приобрести свежие фермерские продукты по доступным ценам.

Например, на ул. Суворова, 120 продукцию реализуют фермеры и бизнесмены из Пензенского, Каменского, Никольского, Малосердобинского, Лопатинского, Тамалинского, Белинского районов.

«Жители города к праздничному столу могут приобрести домашние куры от 125 рублей за кг, утки — от 300 рублей. Также в продаже свинина от 250 рублей за кг, рыба мороженная — от 70 рублей, яблоки — от 60 рублей, молоко от Никольского маслозавода — от 35 рублей, каменский хлеб — от 24 рублей, копчения — от 300 рублей, соленья — от 80 рублей и другие виды продукции», — сообщили в мэрии.

Ярмарка будет работать с 8 до 16 часов 5−8 января.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_prokhodyat_novogodnie_i_rozhdestvenskie_yarmarki/
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