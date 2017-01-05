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На ул. Светлой парень на «ВАЗе» насмерть сбил пенсионера

5 января в 12:24 348 просмотров
«ВАЗ-21099» насмерть сбил пешехода.

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В Пензе на ул. Светлой автомобиль «ВАЗ-21099» насмерть сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, ДТП случилось 4 января в 16.50, за рулем автомобиля находился 27-летний молодой человек. Он сбил 77-летнего пенсионера, тот скончался в больнице.

По данному факту проводится проверка.

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