Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, ДТП случилось 4 января в 16.50, за рулем автомобиля находился 27-летний молодой человек. Он сбил 77-летнего пенсионера, тот скончался в больнице.
По данному факту проводится проверка.
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На ул. Светлой парень на «ВАЗе» насмерть сбил пенсионера
5 января в 12:24 348 просмотров
В Пензе на ул. Светлой автомобиль «ВАЗ-21099» насмерть сбил пешехода.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, ДТП случилось 4 января в 16.50, за рулем автомобиля находился 27-летний молодой человек. Он сбил 77-летнего пенсионера, тот скончался в больнице.
По данному факту проводится проверка.
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