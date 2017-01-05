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Пензенцев обучают ведению электронной очереди на путевки в лагеря

5 января в 14:57 306 просмотров

В Пензе идет подготовка веб-сайта заявочной кампании на выделение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря во время летних каникул.

Разработчики веб-сайта провели в молодежном бизнес-инкубаторе обучение для операторов районных администраций города, которых назначили ответственными за ведение электронной очереди.

Сайт в настоящее время работает в тестовом режиме.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_obuchayut_spetsialistov_otvetstvennykh_za_vedenie_elektronnoy_ocheredi_v_detskie_ozdorovitel/
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