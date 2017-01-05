Разработчики веб-сайта провели в молодежном бизнес-инкубаторе обучение для операторов районных администраций города, которых назначили ответственными за ведение электронной очереди.
Сайт в настоящее время работает в тестовом режиме.
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Пензенцев обучают ведению электронной очереди на путевки в лагеря
5 января в 14:57 306 просмотров
В Пензе идет подготовка веб-сайта заявочной кампании на выделение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря во время летних каникул.
Разработчики веб-сайта провели в молодежном бизнес-инкубаторе обучение для операторов районных администраций города, которых назначили ответственными за ведение электронной очереди.
Сайт в настоящее время работает в тестовом режиме.
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