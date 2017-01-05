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Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил королеву — СМИ

5 января в 15:13 284 просмотра
, охранявших Букингемский дворец, когда она прогуливалась из-за бессонницы.

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Королеву Елизавету II едва не застрелил один из охранников, охранявших Букингемский дворец, когда она прогуливалась из-за бессонницы.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на Independent, о случившемся рассказал сам охранник. Он сказал, что королева ночью не могла уснуть, поэтому надела пальто и пошла подышать свежим воздухом.

Он увидел фигуру в темноте и решил, что кто-то прокрался во дворец. Мужчина обратился к ночному гостю и спросил, кто он.

«Черт возьми, ваше величество, я чуть не застрелил вас», — сказал охранник, поняв, что перед ним — королева.

«Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять», — ответила Елизавета II.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=AxTcHzRexjo
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