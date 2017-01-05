Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на Independent, о случившемся рассказал сам охранник. Он сказал, что королева ночью не могла уснуть, поэтому надела пальто и пошла подышать свежим воздухом.
Он увидел фигуру в темноте и решил, что кто-то прокрался во дворец. Мужчина обратился к ночному гостю и спросил, кто он.
«Черт возьми, ваше величество, я чуть не застрелил вас», — сказал охранник, поняв, что перед ним — королева.
«Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять», — ответила Елизавета II.