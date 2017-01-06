Момент аварии зафиксировал видеорегистратор одного из пензенских автолюбителей. На записи видно, что ДТП произошло на повороте объездной дороги. Два автомобиля, один из которых ехал в сторону ул. Окружной, а второй — в Арбеково, столкнулись лоб в лоб. От удара одну из машин выбросило на обочину. Свидетели ДТП бросились на помощь участникам аварии.
По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, в результате столкновения «Лады Гранты» и «BMW X5» пострадал один из водителей.
«В ликвидации последствий ДТП участвовал три сотрудника МЧС и одна единица техники», — добавили в пресс-службе главного управления.
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В Пензе у Новозападного кладбища два авто столкнулись лоб в лоб
6 января в 09:07 2316 просмотров
В Пензе на объездной дороге в районе Новозападного кладбища произошло серьезное ДТП.
Момент аварии зафиксировал видеорегистратор одного из пензенских автолюбителей. На записи видно, что ДТП произошло на повороте объездной дороги. Два автомобиля, один из которых ехал в сторону ул. Окружной, а второй — в Арбеково, столкнулись лоб в лоб. От удара одну из машин выбросило на обочину. Свидетели ДТП бросились на помощь участникам аварии.