В Пензе у Новозападного кладбища два авто столкнулись лоб в лоб

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор одного из пензенских автолюбителей. На записи видно, что ДТП произошло на повороте объездной дороги. Два автомобиля, один из которых ехал в сторону ул. Окружной, а второй — в Арбеково, столкнулись лоб в лоб. От удара одну из машин выбросило на обочину. Свидетели ДТП бросились на помощь участникам аварии.



По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, в результате столкновения «Лады Гранты» и «BMW X5» пострадал один из водителей.



«В ликвидации последствий ДТП участвовал три сотрудника МЧС и одна единица техники», — добавили в пресс-службе главного управления.