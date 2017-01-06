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В Пензе у Новозападного кладбища два авто столкнулись лоб в лоб

6 января в 09:07 2316 просмотров

В Пензе на объездной дороге в районе Новозападного кладбища произошло серьезное ДТП.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор одного из пензенских автолюбителей. На записи видно, что ДТП произошло на повороте объездной дороги. Два автомобиля, один из которых ехал в сторону ул. Окружной, а второй — в Арбеково, столкнулись лоб в лоб. От удара одну из машин выбросило на обочину. Свидетели ДТП бросились на помощь участникам аварии.

По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, в результате столкновения «Лады Гранты» и «BMW X5» пострадал один из водителей.

«В ликвидации последствий ДТП участвовал три сотрудника МЧС и одна единица техники», — добавили в пресс-службе главного управления.

Фотография: скриншот видео www.youtube.com/watch?v=u1J6iy0QPoA
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