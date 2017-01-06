В Пензе полиция обнаружила у наркодельцов 5,5 кг наркотиков

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержаны пять членов преступной группы, действовавших на территории региона. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Из незаконного оборота изъято более пяти с половиной килограммов синтетических наркотиков, которые предназначались для распространения в Пензенской области», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.