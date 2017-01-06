Женщину из Лунино обвиняют в убийстве сожителя под Новый год
В кузнецком кафе продавали алкоголь без лицензии
В Пензе полицейский стал свидетелем ограбления, стоя в пробке
В Пензе заблокировано 700 сайтов с рекламой наркотиков
Жительницу Пензы обманул интернет-знакомый
В Пензе эксгибиционист напугал школьниц
Напавшего на продавца шаурмы пензенского адвоката осудили
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины от «незамерзайки»
В Пензенской области осуждены двое сотрудников Госфильмофонда РФ
Пензенец умер, выпив незамерзайку и духи
все новости

В Пензе полиция обнаружила у наркодельцов 5,5 кг наркотиков

6 января в 10:03 382 просмотра
, распространявшей наркотики в Интернете.

" data-title="В Пензе полиция обнаружила у наркодельцов 5,5 кг наркотиков — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе полицейские задержали членов преступной группы, распространявшей наркотики в Интернете.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержаны пять членов преступной группы, действовавших на территории региона. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из незаконного оборота изъято более пяти с половиной килограммов синтетических наркотиков, которые предназначались для распространения в Пензенской области», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60